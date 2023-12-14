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Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı: Güreş Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor - Son Dakika
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Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı: Güreş Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor

Ali Kayalı, güreş branşının Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, milli takıma sporcu yetiştirmek amacında olduklarını söyledi. Yalova Belediyespor'da yapılan antrenmana katılan Kayalı, belediyelerin alt yapıya daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı: Güreş Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil ediyor
14.12.2023 - 14:02,
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Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, "Güreş branşı ata sporumuz ama biraz ikinci planda kalıyor, olmaması lazım. Olimpiyatlarda en fazla madalya alan güreş branşı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor" dedi.

Aynı zamanda Yalova Belediyespor Güreş Branşı Sorumlusu Ali Kayalı, minder güreşinde milli takıma başarılı sporcuların yetilmesi için çabalarını sürdürüyor. Sırrı Acar Güreş Eğitim Merkezi'ne gerçekleşen antrenmana katılan Kayalı, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un katkılarıyla 2 antrenörün Yalova Belediyespor'da görev yapmaya başladığını anlattı:

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çok sayıda madalyası bulunan eski milli güreşçi, milli takıma sporcu yetiştirmek amacında olduklarını belirterek, "2 kategoride, 2 yaş grubunda çalışmalar devam ediyor. Yeni kadın alt yapı grubuyla başladık. İnşallah birkaç sene içerisinde Yalova'mızı Türkiye genelinde temsil edeceğiz. Hedefimiz buradan milli takıma sporcu yetiştirmek. En azından Yalova Belediyesi adına sporcu milli takıma verebilmek. Çalışmalar güzel gidiyor. Bende yanlarında gerekli yardımları yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden branşın güreş olduğuna vurgu yapan Kayalı, "Güreş branşı ata sporumuz ama biraz ikinci planda kalıyor, olmaması lazım. Olimpiyatlarda en fazla madalya alan branş güreş branşı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Alt yapıya belediyelerde daha fazla önem verilmesi lazım. Bizim gibi belediyelerde de altyapıda belli bir yaşa kadar güzel gençlik yetiştirebiliriz. Yetiştiriyoruz da güzel çocuklarımız var. Gereken ne ise onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Antrenörler Serkan Çavuşoğlu ve Adil Çoban da güreşe meraklı çocukları takıma beklediklerini söyledi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı: Güreş Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor - Son Dakika
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