Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

29.09.2022 10:20
Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na Aydın'daki kampta hazırlıklarını sürdüren kadın milli haltercilere destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na Aydın'daki kampta hazırlıklarını sürdüren kadın milli haltercilere destek ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kadın halterciler, 15-25 Ekim tarihlerinde başkent Tiran'da yapılacak şampiyona hazırlıklarını Nazilli'deki kampta sürdürüyor.

Arnavutluk'ta önemli bir organizasyona katılacaklarını dile getiren Talat Ünlü, "Burada bizi misafir eden Nazilli Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bize önemli bir katkı sağladılar. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Talat Ünlü, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor - Son Dakika

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