Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık." dedi.
Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Karadağ'a 30-28 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi bir atmosferde, çok iyi bir ekibe karşı zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.
Rize'nin milli takımına çok iyi sahip çıktığını belirten Kılıç, "Oyunun içerisinde koptuğumuz anlar oldu. Bu anlarda taraftarımız devreye girdi. Rize seyircisine teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı desteklediler. Takımın oyunun içerisinde kalmasını sağladılar. Takımın son topa kadar mücadele etmesine yardımcı oldular." diye konuştu.
Kılıç, rakibin çok saygı duyulacak bir ekip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi, son olarak Avrupa üçüncüsü, dünya yedincisi olmuş, bizim ilk kez gitmeye çalıştığımız bir yarışmada defalarca mücadele etmiş bir ekibe karşı oynadık. Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık. Sporun içerisinde bunlar var. Devam edeceğiz. Kaybedişlerin kazanılan zaferlerle arasında çok ince duvarlar vardır. Bu kaybediş büyük kazanışların başlangıcı olur inşallah."
Kılıç, gruptaki son maçlarında Sırbistan karşısında grup ikinciliği için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: 'Alabilirdik' - Son Dakika
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
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