Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 40 - Tekirdağspor: 21 - Son Dakika

- Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 40 - Tekirdağspor: 21

KASTAMONU - Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sahasında Tekirdağspor'u ağırlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmadan 40-21'lik skorla galip ayrıldı.

Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, sahasında Tekirdağspor'u konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynana karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, antrenman havasında geçirdiği karşılaşmadan 40-21 galip ayrıldı. Tekirdağspor, Kastamonu Belediyespor'un hızlı ataklarına karşılık veremeyince sahadan farklı bir şekilde yenik ayrıldı. Hem Türkiye Kupasında hem de Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Kastamonu Belediyespor'da Kübra Sarıkaya 8 gol atarak sahanın en skorer ismi oldu. Kübra'yı Yağmur Toprak ve Betül Yılmaz 5 gol ile takip etti. Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı ise rakibi karşısında 17-8 önde kapadı.

"Hedefimiz hem Süper Lig kupasını hem de Türkiye Kupasını müzemize götürmek"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Maç her ne kadar yüksek skorda farklı bir şekilde bitmiş olsa da biz her maçı diğer maçın bir antrenmanı gibi bakıyoruz. Yendiğimiz ya da yenildiğimiz maç, hangisi olursa olsun bizim için fark etmiyor. Önemli olan bizlerin takım olarak sahada doğru işleri ortaya koyabilmemiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz, yaptığımız antrenmanların almaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzde daha çok maç var. Hem Türkiye Liginde hem de Türkiye Kupasında yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Türkiye Liginde Görele ile karşılaşacağız, ardından Ego ile oynayıp üstüne İzmir ile karşılaşacağız. 1 haftada oynayacağımız üç tane maç var. Bunların provasını da yapmak zorundayız. Bu maçlara da hazırlanmak zorundayız. Türkiye Kupasında yine Tekirdağ ile çeyrek finalde karşılaşacağız. Hedefimiz her iki kulvarda da kupayı alıp müzemize götürmek. Ben geldikten sonra bu yoğun karşılaşmalar nedeniyle çok fazla idman fırsatı bulamadık. Daha yeni 4 günde 7 tane idman yapabildik. Onlarında karşılığını zannediyorum ki yavaş yavaş alacağız. Hiç aralıksız 12 Nisan'a kadar çok fazla ligde oynayacağımız karşılaşma var" dedi.

Takımında yedek veya as ayrımı olmadığına işaret eden Günal, "Bu ayrımı hiçbir zaman ben yapmıyorum. Benim için önemli olan oyuncunun sahaya hazır bir şekilde çıkması ve bu oyunun da sezon boyunca devam ettirmesidir. Benim prensibim de budur. Bizde yedek oyunca kavramı yok, her oyuncunun sahada fazla zaman alması, aldığı zamanı da en iyi şekilde değerlendirmesi. Bugünde hangi arkadaşımıza fırsat verdiysek onlarda en iyi şekilde bunu değerlendirdiler" diye konuştu.