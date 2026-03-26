Türkiye İlk Torbada Kura Çekimine Katılacak - Son Dakika
Türkiye İlk Torbada Kura Çekimine Katılacak

26.03.2026 22:07
Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde ilk torbada yer alacak.

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekimine ilk torbadan katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi için torbalar, güncel FIBA Kadınlar Dünya sıralamasının ardından netleşti.

Kura çekimi, 31 Mart Salı günü İsviçre'nin Mies kentinde bulunan Basketbol Evi'nde TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk turdan 17 takım üst tura yükselirken, bu takımlara FIBA Basketbol Dünya Kupası 2026 Eleme Turnuvaları'ndan gelen yedi ekip eşlik edecek.

Kura çekimi için torbalar şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye

2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

Takımlar, dörderli altı gruba ayrılarak ikinci turdaki maçlarını 2026 Kasım ve 2027 Şubat aylarında gerçekleşecek iki pencere kapsamında oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'nin ortak ev sahipleri Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç ise kalan pencerelerde ikinci tur ile paralel şekilde H Grubu'ndaki mücadelelerine devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İlk Torbada Kura Çekimine Katılacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye İlk Torbada Kura Çekimine Katılacak - Son Dakika
