Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi Ankara'da Başladı

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı. 15 takım ve toplam 186 sporcu, Ankara Green Park Otel'de mücadele ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ligin açılışında Türkiye İş Bankası'nın satrancın yaygınlaşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Ligde dünyaca tanınan birçok usta sporcu yer alıyor ve organizasyon 26 Temmuz'da ödül töreniyle sona erecek.

14.07.2024 16:47
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Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı.

Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda, 15 takım halinde 51'i büyükusta (GM) ve 132'si ünvanlı olmak üzere toplam 186 sporcunun hamle yapıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ligin açılış konuşmasında, Türkiye İş Bankası'nın desteğinin satrancın yaygınlaşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, "Ligimiz dünyanın en önemli satranç ligleri arasında gösteriliyor. Federasyonumuzun 19 yıldır ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, ligin ismini bu yıl 'Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi' olarak belirledik. Dünyadan ve ülkemizden usta satranç sporcularının katıldığı ligimizde bu sene 51'i büyükusta, 132'si ünvanlı toplamda 186 sporcu hamle yapacak." dedi.

Tulay, satrancın ilk ve ortaokullarda yaygınlaşmasını sağlamak için köylerde, beldelerde, ilçelerde, şehirlerde 40 bini aşkın okulda satranç sınıfı açtıklarını belirterek, "Ana Sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na her zaman yanımızda oldukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu ay ve ağustos ayında güzel şehrimiz Denizli de birçok turnuvamıza ev sahipliği yapacak. Hem satrançseverlerin hem de sporcuların büyük bir ilgiyle takip edeceği turnuvalarda hamle yapacak sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde, GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Dragan Solak, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Vahap Şanal, GM Emre Can, GM Mert Yılmazyerli, GM Cemil Can Ali Marandi, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Muhammed Batuhan Daştan, GM Burak Fırat, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık yarışırken, dünyaca tanınan sporcular arasında GM Shakhriyar Mamedyarov (Dünya sıralamasında 19'uncu), GM Parham Maghsoodloo (Dünya sıralamasında 20'inci), GM Yu Yangyi (Dünya sırlamasında 23'üncü) M. Amin Tabatabaei (Dünya sırlamasında 24'üncü) gibi isimler yer alıyor.

Organizasyon, 26 Temmuz'da ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi Ankara'da Başladı - Son Dakika

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