Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor - Son Dakika
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Spor

Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Bayegan Pendik Satranç Spor'un şampiyonluğuyla sona erdi. 15 takımın mücadele ettiği ligde, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ikinci, Türk Hava Yolları Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Turnuvada 186 sporcu hamle yaptı ve TSF Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonun kapanış töreninde takımları ve sporcuları tebrik etti.

26.07.2024 22:17
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Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde şampiyon, Bayegan Pendik Satranç Spor oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) ?????yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli satranç liglerinden sayılan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da tamamlandı.

Birbirinden iddialı 15 takımın 15 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü birinci, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ikinci, Türk Hava Yolları Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcularının mücadele ettiği Süper Lig'de, 51'i Büyükusta (GM) ve 132'si ünvanlı toplam 186 sporcu hamle yaptı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye İş Bankası'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ki Süper Ligimiz daha da anlamlı oldu. Turnuva boyunca sergilediği mücadeleci ruh, sportmenlik anlayışı ve centilmenlik için tüm takımları ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Her bir sporcumuz burada, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda takım ruhunu ve birlikte başarmanın güzelliğini de gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, kulüplerimize, sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor - Son Dakika
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