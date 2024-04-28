Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Başladı

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu başladı. Dünyanın en iyi 11 'Gold Label' yarı maratonundan biri olan yarışta, atletler 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşacak. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katılıyor.

28.04.2024 09:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu başladı.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşulacak.

Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaşacak.

Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katılıyor. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Başladı - Son Dakika

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