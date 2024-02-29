Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) için hazırlıklar tamamlandı.
Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda, 36 ülkeden 1003 sporcu 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Kasım Avcı, AA muhabirine, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ülke olarak ilk kez ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.
Organizasyonun ertelemeli bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Avcı, "Biz bu olimpiyatları 2023 yılında yapacaktık ama pandemiden dolayı ertelendi. Olimpiyatların yapılması hususunda ev sahipliği başvurusunda bulunduk. Bu başvuru öncesinde bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"Nefesler tutuldu 2 Mart akşamını bekliyoruz"
Avcı, olimpiyatlara katılacak ülke sporcularının kente geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"36 ülkeden misafirlerimiz var, yani 36 ülkeye ev sahipliği yapacağız. İnşallah kazasız belasız organizasyona başlayacağız diye düşünüyorum. Kafilelerimiz yavaş yavaş gelip yerleşiyor. Biz de bunların takibini yapıyoruz. Şu an her şey mükemmel şekilde ilerliyor, hiçbir hata yok, her şey yolunda. Takımlarımız antrenmanlarını yapıyor. Olimpiyat Köyü dediğimiz yerde doktorumuzdan, fizyoterapistlerimize kadar her şey mevcut. Nefesler tutuldu 2 Mart akşamını bekliyoruz."
Erzurum'un kış sporları açısından önemli bir kent olduğuna işaret eden Avcı, "Daha önce burada Dünya Üniversite Oyunları yapıldı ve alnımızın akıyla çıktık. Yani dediğim gibi Türkiye organizasyon anlamında çok iyi. Federasyon başkanımız bu organizasyonu yapmak için yanlış hatırlamıyorsam 4 defa Erzurum'a geldi. Buradaki bütün yöneticiler bize canla başla yardımcı oldu. Buraya gelen ülkelerin de bizim gibi mutlu olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.
Avcı, birçok sporcunun olimpiyatlara katılmayı hayal ettiğine dikkati çekerek, "Sporcular, antrenörler, federasyon ve spor kulübü yöneticilerinin hayali budur. Biz bunun gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce Samsun'da mükemmel bir organizasyon yapmıştık. Bugün de kış olimpiyatları yapıyor olmaktan dolayı gururluyuz. Kış olimpiyatları düzenlemek büyük bir meşakkat ve herkes buna cesaret edemez. Allah'ın izniyle biz buna talip olduk ve tertemiz bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.
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