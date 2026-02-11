Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı

11.02.2026 19:16
Ankara'da düzenlenen şampiyonada 113 sporcu yarıştı, madalyalar sahiplerini buldu.

Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando ve Poomsae Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 113 sporcu katıldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan tekvandocular şöyle:

Erkekler: Batuhan Şimşek (+87 kilo), İlyas Sefa Kılıç (54 kilo), Muhammed Burak Ekinci (58 kilo), Ahmet Yasin Ertürk (63 kilo), Zülfikar Koçu (68 kilo), Nazmi Buğra Ercan (74 kilo), Yasin Çimen (80 kilo), Fatih Can Güncü (87 kilo)

Kadınlar: Merve Çimen (+73 kilo), Fatma Akkaya (46 kilo), Beyza Akış (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Zerda Polat (57 kilo), Didem Kirazcı (62 kilo), Dudu Gökçe Pumak (67 kilo), Öykü Çelik (73 kilo)

Poomsae

Şampiyonada poomsae disiplininde büyükler kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar ferdi: Türkan Teke

Kadınlar senkron: Halime Kaya-Bahar Bakırhan-Emel Karakuş

Erkekler ferdi: Nazmi Buğra Ercan

Erkekler senkron: Fatih Cambaz-Ogün Özen-Enes Sezgin

Pair: Nazmi Buğra Ercan-Birsen Özer

Kaynak: AA

Engelliler, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
