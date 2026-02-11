Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı

Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando ve Poomsae Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 113 sporcu katıldı.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan tekvandocular şöyle:
Erkekler: Batuhan Şimşek (+87 kilo), İlyas Sefa Kılıç (54 kilo), Muhammed Burak Ekinci (58 kilo), Ahmet Yasin Ertürk (63 kilo), Zülfikar Koçu (68 kilo), Nazmi Buğra Ercan (74 kilo), Yasin Çimen (80 kilo), Fatih Can Güncü (87 kilo)
Kadınlar: Merve Çimen (+73 kilo), Fatma Akkaya (46 kilo), Beyza Akış (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Zerda Polat (57 kilo), Didem Kirazcı (62 kilo), Dudu Gökçe Pumak (67 kilo), Öykü Çelik (73 kilo)
Poomsae
Şampiyonada poomsae disiplininde büyükler kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şunlar:
Kadınlar ferdi: Türkan Teke
Kadınlar senkron: Halime Kaya-Bahar Bakırhan-Emel Karakuş
Erkekler ferdi: Nazmi Buğra Ercan
Erkekler senkron: Fatih Cambaz-Ogün Özen-Enes Sezgin
Pair: Nazmi Buğra Ercan-Birsen Özer
