Türkiye, İspanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, İspanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, İspanya'yı 59-57'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin başarılı performansı büyük bir sevinçle karşılandı.

05.07.2024 22:29
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya'yı 59-57'lik skorla mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarı finalde yükseldi ve İtalya ile eşleşti.

Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar müsabakaya Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 26-16 üstün tamamlarken, soyunma odasına 35-34 geride girdi. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü ele geçiren Türkiye, final periyoduna 49-44 üstünlükle başladı. Son bölümde de etkili oyunun sürdüren milliler salondan 59-57 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Türkiye, yarın saat 20.00'de yarı final maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 7 ribaund - 9 asist, Derin Can Üstün 13 sayı - 3 ribaund - 2 asist ile oynadı. İspanya da ise Gildas Gimenez 20 sayı kaydetti.

Öte yandan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, İspanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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