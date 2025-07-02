ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da yapılacak.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-14 Temmuz tarihlerinde Lonato kasabasında gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 11 milli atıcının ismi şu şekilde:
Skeet: Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can, Muhammed Seyhun Kaya, Kemal Madencioğlu, Mustafa Serhat Şahin
Trap: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya, Dilara Bedia Kızılsu, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Yavuz İlnam
Son Dakika › Spor › Türkiye, ISSF Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?