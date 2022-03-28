Türkiye-İtalya maçına doğru - Son Dakika
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Türkiye-İtalya maçına doğru

28.03.2022 18:50
Türkiye-İtalya maçına doğru

A Milli Futbol Takımı orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Portekiz maçının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için.

A Milli Futbol Takımı orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Portekiz maçının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için." dedi.

Çalhanoğlu, özel karşılaşmada yarın İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli takımdan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz'ın ardından takım kaptanlığının, sorumluluğunu artıracağını ifade eden Çalhanoğlu, bunun farkında olduğunu ve görevi gururla taşıyacağını söyledi.

"Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez"

Çalhanoğlu, bir gazetecinin Portekiz mağlubiyetinin takımdaki yansımasını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik, herkes çok üzgündü. İnanın Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya'da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor."

"Sistemden memnunum"

Portekiz maçı performansı, diziliş ve oyun kurgusuna yönelik soruya Çalhanoğlu, şöyle cevap verdi:

"Kendi kulübümde de 3'lü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada bu problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz'e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Şansımızı da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor."

Çalhanoğlu, oyun sistemine ilişkin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüş alışverişinde bulunmadığını kaydederek, "Bu hocanın kararı ve bunu takip etmek zorundayız. Sadece bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil Merih de aynı sistemde oynuyor." diye konuştu.

"Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum"

İtalya ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin de Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya'nın oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncusu gelmeyebilir ama diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi ve 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan, lider ve bizim de bir maçımız eksik. İnşallah döndüğüm de galibiyetlerle liderliği elde ederiz."

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Portekiz, oyunlar, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-İtalya maçına doğru - Son Dakika


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