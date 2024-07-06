Türkiye, İtalya'ya mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 74-50 mağlup oldu.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 43-23 geride kapatan milliler, karşılaşmayı 74-50 kaybetti.
Ay-yıldızlı ekipte, Elif İstanbulluoğlu 17 sayı, 4 ribaunt, Berfin Sertoğlu 10 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynarken, İtalya'da Matilde Villa 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Polonya ile karşılaşacak.
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