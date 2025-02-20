Türkiye, İtalya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ademir Zurapovic, Andris Aunkrogers, Blaz Zupancic
Türkiye: Şehmus Hazer 13, Shane Larkin 4, Cedi Osman 16, Onuralp Bitim 13, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Haltalı 4, Furkan Korkmaz 2, Ercan Osmani 3, Erkan Yılmaz 2, Kenan Sipahi 2, Muhsin Yaşar 2, Sarper David Mutaf 3
Başantrenör: Ergin Ataman
İtalya: Sarr 2, Spagnolo 14, Procida 12, Bortolani 16, Caruso 4, Diouf 8,Rossato 1, Severini, Akele 11, Pajola 12
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 12-17 (İtalya lehine)
Devre: 31-48 (İtalya lehine)
3. Periyot: 50-60 (İtalya lehine) - İSTANBUL
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