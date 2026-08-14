Türkiye, İtalya'yı Yendi! - Son Dakika
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Türkiye, İtalya'yı Yendi!

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FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 82-60 mağlup etti.

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında İtalya'yı 82-60 yendi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın klasman maçında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-8 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 35-27 üstünlükle gitti.

İkinci devrede farkı açan ay-yıldızlı takım, üçüncü periyodunu 62-42 önde bitirdiği mücadeleden 82-60 galip ayrıldı.

Arda Öztürk 18 sayı, 13 ribaunt ve Mehmet Öztürk 18 sayı, 6 asistle millilerin galibiyetinde öne çıktı.

Milli takım, 9-10'unculuk klasman maçında yarın Çekya-Sırbistan mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

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