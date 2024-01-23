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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan'da Judo Hakem ve Antrenör Semineri'ne katıldı - Son Dakika
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan'da Judo Hakem ve Antrenör Semineri'ne katıldı

Dünya Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Macaristan'da düzenlenen Hakem ve Antrenör Semineri'ne Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da katıldı. Seminerde, EJU Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Direktörü olan Huysuz'un yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri de yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan\'da Judo Hakem ve Antrenör Semineri\'ne katıldı
23.01.2024 - 19:29,
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da katıldığı Dünya Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Federasyonu (EJU) Hakem ve Antrenör Semineri Macaristan'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen IJF ve EJU Hakem ve Antrenör Semineri; EJU Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Direktörü de olan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, EJU hakem komisyonunda yer alan Metin Özkan, Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Yılmaz ve Eğitim Komitesi üyesi Gökhan Çelik'in de katılımıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan'da Judo Hakem ve Antrenör Semineri'ne katıldı - Son Dakika
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