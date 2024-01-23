Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan\'da Judo Hakem ve Antrenör Semineri\'ne katıldı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da katıldığı Dünya Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Federasyonu (EJU) Hakem ve Antrenör Semineri Macaristan'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen IJF ve EJU Hakem ve Antrenör Semineri; EJU Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Direktörü de olan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, EJU hakem komisyonunda yer alan Metin Özkan, Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Yılmaz ve Eğitim Komitesi üyesi Gökhan Çelik'in de katılımıyla tamamlandı.