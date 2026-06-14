Türkiye Kadın Golbol Takımı Yarı Finalde Elendi - Son Dakika
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Türkiye Kadın Golbol Takımı Yarı Finalde Elendi

14.06.2026 16:00
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Kadın golbol milli takımı, 2026 Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, ABD-İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da yarın Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kadın Golbol Takımı Yarı Finalde Elendi - Son Dakika

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