Genç sporcular şampiyonalarda baskıyı nasıl atlatıyor? - Son Dakika
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Genç sporcular şampiyonalarda baskıyı nasıl atlatıyor?

06.09.2022 09:44
Genç sporcular şampiyonalarda baskıyı nasıl atlatıyor?

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Turhan Arslantürk, şampiyonalar öncesi sporcuların üzerinde oluşan baskıyı nasıl atlattıklarıyla ilgili konuşurken, "İnanmış bir ruhla sporculara hitap ettiğiniz zaman madalya geliyor" dedi.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Turhan Arslantürk, şampiyonalar öncesi sporcuların üzerinde oluşan baskıyı nasıl atlattıklarıyla ilgili konuşurken, "İnanmış bir ruhla sporculara hitap ettiğiniz zaman madalya geliyor" dedi.

10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Büyükler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde hazırlıkların son aşamasına gelen Kadın Güreş Milli Takımı'nda Antrenör Turhan Arslantürk, sporcuların beslenmesinden, müsabaka analizlerine kadar bir çok konuda bilgi aktardı. Genç sporcuların önemli şampiyonalarda mücadele etmesinin geleceğe bir yatırım olduğunu vurgulayan Arslantürk İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamp hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini belirten Arslantürk, "10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak şampiyonaya hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Sporcularımız gayet hazırlıklarını iyi yapmakta, beslenmelerine şu an dikkat etmek durumundalar, çok fazla karbonhidrat tüketmemeye çalışıyoruz. Normal zamanda yapılan antrenmanlarda fazlasıyla kalori harcamakta oldukları için beslenmelerine dikkat ediyorlardı. Sıklet sporu yaptığımız için sporcularımız, kilolarına daha da dikkat etmek zorundalar. Beslenme uzmanlarımızla beraber, sporcularımıza diyetisyenimizle nasıl beslenmeleri gerektiğini anlatmaktayız. Allah nasip kısmet ederse Dünya Şampiyonası'nda altın madalya gelecek" şeklinde konuştu.

"Başarıyı kazanmak zor, onu elinde tutmak daha da zor"

Şampiyonaya katılacak genç sporcuların üzerinde oluşan baskıyı atlatma konusunda neler yapıyorsunuz sorusunu yanıtlayan Antrenör Arslantürk, "Kesinlikle bir baskı var. Sadece sporcularımız üzerinde değil, ister istemez geçmişte yaşadığımız şampiyonlukların ağırlığı da var. Başarıyı kazanmak zor, onu elinde tutmak daha da zor. Biz tarih yazmış bir takımız, ister istemez üzerimizde bir baskı var. Antrenörlerin üzerinde de bir baskı var. Her daim çalışmaktayız. İnanın 2,5 saat antrenman periyodunu bitiriyoruz, minderden çıkasımız gelmiyor. Yemeğe geç kaldığımız zamanlar oluyor. Sporcuların rakiplerini, dünyada ün yapmış sporcuların maçlarını izliyoruz. Analiz yapmaktayız. Bu analizlerle üzerimizdeki baskıyı atıyoruz. Genç sporcularımızın üzerindeki baskıyı da verdiğimiz telkinlerle, konuşmalarla bir şekilde onları yumuşatıyoruz. Onları inandırmak çok önemli. Teknik heyet olarak, inanmış bir ruhla çocuğa hitap ettiğiniz zaman madalya geliyor. Bir şekilde onları başaracağına inandırıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

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