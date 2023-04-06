Türkiye Kadın Milli Takımı'nda yapılmayacak hatayı yaptık! Kazandığımız maçta hükmen mağlup sayıldık - Son Dakika
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Türkiye Kadın Milli Takımı'nda yapılmayacak hatayı yaptık! Kazandığımız maçta hükmen mağlup sayıldık

06.04.2023 10:34

U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Türkiye Kadın Milli Takımı, Andorra karşısında cezalı oyuncu oynattığı için 4-0 yendiği maçta hükmen 3-0 yenik sayıldı.

U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Andorra ile karşılaştı. Mücadeleyi kazanan milli takımımızda skandal bir olay yaşandı.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILDIK

Andorra karşısında Mine Yıldız(2), Rojin Polat ve Tuana Yılmaz'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edildi.

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

PUANIMIZ 3'E DÜŞTÜ

Yer aldığı B Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye, 1 Nisan'da yendiği Andorra'nın yanı sıra 4 Nisan'da da Litvanya'yı mağlup etmişti. Hükmen mağlubiyet sonrası milli takımın puanı 3'e düştü. Ay-yıldızlılar, 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
Güncel puan durumu
Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
YORUMLAR (2)
  • sait acar: Şu işe bak yahu.onlarca adamın hiç mi aklına gelmemiş.Ne olacak beleşçilerin yerleşim mekanı.Bu işlere bakan kişileri görevi suistimalden alın görevden,başkalarına örnek olsun.Ama neredeee. Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bu durum bilinçli veya ciddi yapıldıysa her halükarda bir cezası olmalı. Bu iş çocuk oyuncağı değil kadın yönetici olsaydı böyle bir durum yaşanmazdı. Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Andorra, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Milli Takımı'nda yapılmayacak hatayı yaptık! Kazandığımız maçta hükmen mağlup sayıldık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kadın Milli Takımı'nda yapılmayacak hatayı yaptık! Kazandığımız maçta hükmen mağlup sayıldık - Son Dakika
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