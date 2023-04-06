U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Andorra ile karşılaştı. Mücadeleyi kazanan milli takımımızda skandal bir olay yaşandı.
Andorra karşısında Mine Yıldız(2), Rojin Polat ve Tuana Yılmaz'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edildi.
Yer aldığı B Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye, 1 Nisan'da yendiği Andorra'nın yanı sıra 4 Nisan'da da Litvanya'yı mağlup etmişti. Hükmen mağlubiyet sonrası milli takımın puanı 3'e düştü. Ay-yıldızlılar, 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kadın Milli Takımı'nda yapılmayacak hatayı yaptık! Kazandığımız maçta hükmen mağlup sayıldık - Son Dakika