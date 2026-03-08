Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu

İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona süresince farklı branşlarda elde edilen madalyalar ve derecelerle büyük bir başarıya imza atan özel sporcular, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla temsil ederek Türkiye'ye tarihi bir başarı daha kazandırdı.

Dünya şampiyonu olan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen yer aldı. Kadın Milli Takımı kazanmış olduğu madalyalar ile dünya şampiyonluk Kupasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeni ile Türk kadınlarına armağan ettiler.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, Ourense'de düzenlenen şampiyonada gerçekleştirilen madalya törenine katılarak özel sporcuların bu gurur dolu anına eşlik etti. Şampiyonayı birinci sırada tamamlayan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'na organizasyon komitesi tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen tarihi başarı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek takım halinde dünya şampiyonu olan özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen'i yürekten tebrik ediyorum." - İSTANBUL