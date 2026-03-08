Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu

Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu
08.03.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ourense'de düzenlenen şampiyonada Türkiye Kadın Para Atletizm Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.

İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona süresince farklı branşlarda elde edilen madalyalar ve derecelerle büyük bir başarıya imza atan özel sporcular, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla temsil ederek Türkiye'ye tarihi bir başarı daha kazandırdı.

Dünya şampiyonu olan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen yer aldı. Kadın Milli Takımı kazanmış olduğu madalyalar ile dünya şampiyonluk Kupasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeni ile Türk kadınlarına armağan ettiler.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, Ourense'de düzenlenen şampiyonada gerçekleştirilen madalya törenine katılarak özel sporcuların bu gurur dolu anına eşlik etti. Şampiyonayı birinci sırada tamamlayan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'na organizasyon komitesi tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen tarihi başarı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek takım halinde dünya şampiyonu olan özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen'i yürekten tebrik ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Para Atletizm Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.