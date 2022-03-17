Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

17.03.2022 08:36
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xx, Halil Erkoç xx, İsmail Binbir xx

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Meltem Topaloğlu xx (3), Gökçe Doğan xx (3), Sevgi Tonguç xx (7), Dilara Tongar xx (3), Brooque Williams xxx (17), Farhiya Abdi xxx (18), Egle Sventoraite xxx (12), Gizem Tüzün xx (2), Helin Boybeyi xx

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (13), Karmen Cicic xx (7), Esma Çelen Türk x, Angeliki Vintsilaiou xx (12), Gülfer Tokatlı x, Nisa Yalçın x, Nur Nihan Dabakoğlu x (2), Melike Yalçınkaya xx (10), Chanel Mokango Modiri xxx (29)

Periyotlar: 1.Periyot: 22-19 (Bellona Kayseri Basketbol) Devre: 43-35 (Bellona Kayseri Basketbol) 3.Periyot: 61-51 (Bellona Kayseri Basketbol)

5 Faul Alan: Farhiya Abdi (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

YORUMLAR
500
TED Düzce Koleji şampiyon TED Düzce Koleji şampiyon Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika


Son Dakika
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
08:21 17 Mart 2022 hava durumu: Bugün yağmur, yarın kar var!
08:12 Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması
08:01 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:55 Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi
07:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı! 5 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
01:06 Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
00:48 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 08:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement