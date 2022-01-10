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Türkiye Kadınlar Futbol Ligi - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi

10.01.2022 09:28
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın takımı, ligin 4. haftasında sahasında Samsun İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın takımı, ligin 4. haftasında sahasında Samsun İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Hatice Yıldırım xx, Çiğdem Varan x

Kayserispor Kadın Futbol Kulübü: Senem Servet İnci xxx, Alina Nahmadova xxx, Gulanbar Gasimova xx (Dk.46 Lamia Alizade x), Aysun Muradova xx, Saniye Aslano xxx, Elmas Karakaya xxx, Şehriban Dülek xx, Mine Yıldız xxx (Dk.90+2 Gizem Çetinkaya x) Sona Rahimova xx, Gülsüm Aygün xx (Dk.78 Pınar Çeri x) Rabi Bhlül Koç xx (Dk.46 Şeyma Yücel xx)

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: Hilal Subay x (Dk.29 Zeynep Efsanur Koyun x), Gülçin Güloğlu x, Nehir Zeytünlü xx, Arzu Şimşek x, Ece İrem Tilbe x, Güleser Selvi x, Havvanur Balcı xx, Gamze Ekici x, Zeliha Giden x (Dk.68 Ceren Özge x), Ebru Atıcı xx, Ayşenur Mercan x (Dk.52 Berranur Yurt x)

Goller: Gulanbar Gasimova Dk.26, Gülsüm Aygün Dk.43 (Kayserispor Kadın FK) Ebru Atıcı Dk.67 (İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi

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İlkadım Belediyesi, Kayserispor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Futbol Ligi - Son Dakika Spor


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