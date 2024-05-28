Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 4. ve son ayağı, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Fas'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 12 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar
Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk, Zümra Rezzan İm
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir
Son Dakika › Spor › Türkiye, Karate 1 Premier Lig'in son ayağında 21 sporcuyla temsil edilecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?