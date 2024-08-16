Türkiye Karate Federasyonu, Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Karate Federasyonu, Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor

Türkiye Karate Federasyonu, Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası\'nda birincilik hedefliyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerini söyledi. Uğuz, karatenin Türk sporunun lokomotifi olduğunu ve karatenin olimpiyatlarda yer alması gerektiğini belirtti.

16.08.2024 12:20
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde başlayacak Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri için Sivas'a gelen Uğuz, AA muhabirine, şampiyonada üç kategoride 43 sporcudan oluşacak milli takımı seçeceklerini belirtti.

Karatenin Türk sporunun lokomotifi olarak adlandırıldığını vurgulayan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda spor dalı olarak karatenin yer almamasının burukluğunu yaşadıklarına değinen Uğuz, "Karate bir önceki olimpiyatlarda 4 madalya almıştı ve ülkemizi sırtlamıştı." dedi.

Uğuz, karatenin lisanslı ve aynı zamanda faal sporcu sayısı olarak lider spor branşları arasında yer aldığını da ifade etti.

"İnşallah dünya birinciliğiyle dönmek istiyoruz"

Uğuz, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'na iddialı hazırlandıklarını belirterek, "İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya 43 sporcuyla katılıyoruz. Yaklaşık 160 ülkenin katılacağı çok dev bir organizasyon olacak. Bir önceki organizasyon ülkemizde olmuştu ve 140 ülke arasından dünya ikincisi olmuştuk. Yine zirveyi hedefliyoruz. Deplasmanda da olsak, ülkemizde yapılmasa da takım halinde inşallah dünya birinciliğiyle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Olimpiyatlarda karate branşının yer alması gerektiğini dile getiren Uğuz, "Katılanlar arasında 'acaba neden orada' diye düşündüğümüz, insanların ismini dahi bilmediği birçok spor dalları arasında karatenin yokluğunu sadece biz değil dünyada tüm spor kamuoyu hissetti. Dolayısıyla inşallah 2028'de karateyi olimpiyatlarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonu, Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor - Son Dakika

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