Türkiye Karate Takımı Gümüş Madalya Kazandı

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Türkiye Karate Milli Takımı İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Dünya Karate Kupası'nda tarihinde ilk kez gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Milli Takımı'nın da yer aldığı Dünya Karate Kupası, İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlendi. Dört düzeyde katılım sağlayan Türkiye Karate Milli Takımı, finalde Japonya'ya yenildi fakat tarihinde ilk kez dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye dünya ikinciliğini kazandıran ekipte Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya'nın en iyi takımlarıyla mücadele ettiğimiz ve ilk defa düzenlenen bu önemli şampiyonadan madalya ile dönmek bizler için büyük bir mutluluk. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, canla başla ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve her zaman sporcularımızın arkasında duran değerli kulüp antrenörlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, şampiyonada görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden hakemlerimizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL