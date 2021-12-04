Türkiye Karting Şampiyonası'nda final heyecanı Kocaeli'de başladı

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son ayağı, Kocaeli'de başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübünce (BUMOSK) düzenlenen yarışlar, Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.
Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, tüm kategorilerde ilk yarışların koşulmasıyla tamamlandı.
Şampiyona yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
"Mini", "formula junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yapılan yarışların sonunda 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun şampiyonları belirlenecek.
Kaynak: AA
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