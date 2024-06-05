Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonu Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 55. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

İzlanda'nın Rejkavik şehrinde gerçekleşen Uluslararası Kayak Federasyonu Genel Kurul toplantısına Snowboard Teknik Kurulu Başkanı ve FIS Komite Üyesi Memet Güney ile FIS Komite Üyesi Seyhan Muratoglu ile birlikte katılan Ali Oto, burada ülke federasyon başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. FIS Başkanı Johan Eliasch ile özel bir görüşme gerçekleştiren Ali Oto, Türkiye'nin kayakta yaptığı organizasyonlarla ilgili bilgi verdi. FIS Başkanı Johan Eliasch ise Türkiye'ye her zaman destek olacaklarının sözünü verdi. - İSTANBUL