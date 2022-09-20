Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi

20.09.2022 16:22
Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc'in sözleşmesini uzattı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc'in sözleşmesini uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 3 yıldır milli takımı çalıştıran Nejc'in sözleşmesinin 1 yıl daha yenilendiği belirtildi.

Frank Nejc yaptığı açıklamada, yeni anlaşmadan dolayı mutluluğunu anlatarak, "Federasyonumuz ile yeniden anlaşmak beni mutlu etti. Yaklaşık 3 sezondur sporcularımız ile çalışmaktayız. Geride bıraktığımız sezonda sporcularımız ile birlikte önemli organizasyonlara katıldık ve iyi sonuçlar elde ettik. Amacımız daha iyi sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.

Kayakla Atlama Branş Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu ise Türkiye'de kayakla atlamanın önemli bir noktaya geldiğini aktararak, "Frank Nejc hocamız ile yeniden anlaşma sağladık. Kendisi branşımıza önemli katkılar sağladı ve sağlamaya devam edecek. Yeni sezon için çalışmalara başladık. Sporcularımız ile bu sezon daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bize güvenen federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Anadolu Isuzu IAA Transportation Hannover Fuarı'nda çevreci araçlarını sergiledi Anadolu Isuzu IAA Transportation Hannover Fuarı'nda çevreci araçlarını sergiledi İsrail'in Ankara Büyükelçiliği: 2008'den Bu Yana İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İlk Görüşmesi İsrail'in Ankara Büyükelçiliği: 2008'den Bu Yana İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İlk Görüşmesi Yürüme engelli, yatak odasında yaktığı mangaldan zehirlenip öldü Yürüme engelli, yatak odasında yaktığı mangaldan zehirlenip öldü
Kaynak: AA

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement