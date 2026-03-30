Türkiye-Kosova: Dördüncü Karşılaşma
Türkiye-Kosova: Dördüncü Karşılaşma

30.03.2026 11:20
Türkiye, Kosova ile 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde karşılaşacak.

Türkiye ile Kosova, yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaliyle tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan 1 özel karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Milli takım, rakibiyle 2'si deplasmanda 1'i sahasında 3 maçı da kazanırken 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

İlk maç 2014'te

???????

Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alındı.

Kosova, 13 Mayıs 2016'daki kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi.

Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı.

İlk resmi maç 2016'da

Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi maç 12 Kasım 2016'da Antalya'da oynandı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı.

İskodra kentinde 11 Haziran 2017'de oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını da milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip tamamladı.

Kaynak: AA

