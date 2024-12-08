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TAHA Akgül Spor Salonu'nda 4 gün süren ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Taekwondo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkanı ve uluslararası hakemlerinden Berhan Arslan'ın adıyla yapılan şampiyonada 61 şehirden 504 kulübe bağlı bin 600 civarında sporcu mücadele ettiği Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Ankara'da sona erdi.

Kadın ve erkeklerde 8'er sıklet olmak üzere toplam 16 sıklette yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren kulüpler belli oldu.

Şampiyonayı genel klasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü zirvede tamamladı. İkinci sırayı EGO Spor Kulübü, üçüncü sırayı ise İlbank Spor Kulübü aldı.

Kadın takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci, EGO Spor Kulübü ikinci ve Posta Telgraf Teşkilatı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkek takım sıralamasında ilk sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un olurken İlbank Spor Kulübü ikinci, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.