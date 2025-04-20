Türkiye Kupası 3. Etap Yol Yarışları Edremit\'te Gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. 3 gün süren organizasyonda, farklı yaş kategorilerinden toplam 450 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda, Para Bisiklet, İşitme Engelliler ve Tandem kategorileri de yer aldı. Hafta sonu boyunca devam eden yarışlarda sporcular, hem bireysel performanslarını sergiledi hem de kıyasıya rekabet etti.

Cumartesi günü gerçekleşen etaplarda, U15 Erkek ve U19 Kadın sporcular dört tur üzerinden toplam 60,40 kilometre pedal çevirdi. U17 Kadın ve U15 Kadın kategorilerinde yarışlar üç turda tamamlanırken, U13 Erkek ve Kadın sporcular iki turda mücadele etti. U11 kategorisindeki yarışçılar ise 15,10 kilometrelik parkurda yarıştı. Aynı gün yapılan İşitme Engelliler, Para Bisiklet ve Tandem yarışları ise üç turda toplam 36,60 kilometrelik mesafede koşuldu.

Organizasyonun son gününde, U19 Erkekler 105,70 kilometrelik parkurda yedi tur, U17 Erkekler ise 90,60 kilometrelik parkurda altı tur boyunca yarıştı. Üç gün boyunca süren organizasyon boyunca, teknik parkurlar sporcular için büyük bir mücadele alanı sundu. Dereceye giren sporculara yarış sonunda kupa ve madalyaları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından takdim edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özlap organizasyon sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun bu önemli yarışını Edremit'te gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yarışlara katılan engelli sporcuların da müsabakalarda yer almasının organizasyona ayrı bir değer kattığını söyleyen Özalp, spor turizmine ve Balıkesir'in tanıtımına katkı sağlayan bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini vurguladı.

Kategorisinde birincilik elde eden Enes Çetin ise yaptığı açıklamada, 6 yıldır bisiklet sporuyla ilgilendiğini belirterek, 105 kilometrelik zorlu parkurda son dört turda yaptığı atakla birinci olduğunu söyledi. Kulübü Konya Büyükşehir Belediye Spor'a, antrenörü Savaş Aytekin'e ve destek veren tüm yetkililere teşekkür eden genç sporcu, elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - BALIKESİR