Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takımın eşleşmesi belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takımın eşleşmesi belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapıldı. Bu turda bir önceki etaptan gelen 36 ve bu turdan itibaren yer alacak 18 takımın katılımıyla toplam 54 takım, 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.

Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969

Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK

Bodrum FK-Eskişehirspor

ISBAŞ Isparta 32-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sebatspor

KCT 1461 Trabzon-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serikspor

Adana 01-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırmaspor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38

Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa Futbol

Eyüpspor-Muşspor

Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka

Bitlis 1916-Kasımpaşa

Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıAralıkSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:12:29. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takımın eşleşmesi belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android