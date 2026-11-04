Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takımın eşleşmesi belirlendi

Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takımın eşleşmesi belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapıldı. Bu turda bir önceki etaptan gelen 36 ve bu turdan itibaren yer alacak 18 takımın katılımıyla toplam 54 takım, 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.
Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:
Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK
KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969
Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor
AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK
Bodrum FK-Eskişehirspor
ISBAŞ Isparta 32-Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
Manisa FK-Sebatspor
KCT 1461 Trabzon-SMS Grup Sarıyer
Silivrispor-Bursaspor
Kocaelispor-Serikspor
Adana 01-Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor-İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
Bandırmaspor-Ankaraspor
Göztepe-Açıkalın Erciyes 38
Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK-Aliağa Futbol
Eyüpspor-Muşspor
Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka
Bitlis 1916-Kasımpaşa
Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor
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