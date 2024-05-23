Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanan takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak. Ayrıca, kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

23.05.2024 11:16
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Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor'un bu akşam kozlarını paylaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali büyük heyecana sahne olacak.

Dev finali kimin kazanacağı merak konusu olurken bir diğer merak konusu olan unsur da şampiyon olan takımın ne kadar para ödülü kazanacağı...İşte o sorunun yanıtı...

KASA DOLUP TAŞACAK

Kupayı müzesine götüren takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak. Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazanacak.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM AVRUPAYA GİDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Türkiye Kupası\'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Murat KANDAZ: şampiyon trabzon 9 31 Yanıtla
    ferhat eser: samsunspor ts den büyüktür 2 2
  • Yaşar Koldemir: Trabzon idman ocağı bu kupayı kesin jazanir 3 20 Yanıtla
  • Vedat Doğangüzel: Beşiktaş'ım Kazanacak ?????? 11 2 Yanıtla
  • Resul Bey: trbzon hamsi gücünü destekliyoruz 0 0 Yanıtla

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