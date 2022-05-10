Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz - Son Dakika
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Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz

10.05.2022 23:36

Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası yarı finalinde 4-2 yenildikleri karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Oldukça sert ifadeler kullanarak sarı-kırmızılı taraftarlara yüklenen milli kaleci, "Taraftar eline ne geçtiyse bize attı. Çok çirkin görüntüler oldu. Buraya şampiyon takım gelmiş. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş olmaz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'a yarı finalde 4-2 kaybeden Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndan elendi. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ BUNU SAKIN UNUTMASIN"

Kayserispor taraftarına tepki gösteren Uğurcan Çakır, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama taraftar eline ne geçtiyse bize attı. Çok çirkin görüntüler oldu. Buraya şampiyon takım gelmiş. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş olmaz. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Taraftarlarımız bunu sakın unutmasın" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz - Son Dakika
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