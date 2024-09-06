Meriç Nehri'nde Kürek Şampiyonası - Son Dakika
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Spor

Meriç Nehri'nde Kürek Şampiyonası

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Meriç Nehri'ndeki doğal parkurda Dünya Kürek Şampiyonası düzenlemek istediklerini açıkladı. Ertürk, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası öncesi organizasyon alanında incelemede bulundu ve milli takımın başarılı bir organizasyon geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

06.09.2024 13:18
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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Şampiyonası'nı da Meriç Nehri'ndeki doğal parkurda düzenlemek istediklerini belirtti.

Ertürk, Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat standartlarındaki doğal parkuru Meriç Nehri'nde yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası öncesi organizasyon alanında incelemede bulundu.

Ertürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların start ve bitiş testlerini yaptığını söyledi.

Şampiyonanın açılışının saat 18.30'daki seremoniyle yapılacağını belirten Ertürk, "Yarın sabah itibarıyla yarışlarımız başlıyor. 28 ülkeden 600 sporcu şampiyonada yarışacak. Muhteşem bir ortam. Yarın ve pazar günü bütün sporseverleri Meriç Nehri'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Ertürk, milli takımın da başarılı bir organizasyon geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Türkiye 9 ekiple yarışlara katılacak

Tarihte bir ilkin Türkiye'de oluşturulan doğal parkurda gerçekleştiğini anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Burada ilk uluslararası müsabakamız gerçekleşecek, haftaya da Balkan Şampiyonamız olacak. Şu an bu ortam bizim hayalimizdi ve gerçekleştiği için çok mutluyuz. Bakanlığımız ve Valiliğimiz başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada olimpiyata katılmış sporcular da yer alacak. Burada özellikle Romanya, Yunanistan ve Belarus'un iddialı ekipleri var. Biz de özellikle tek çiftte, hafif kilo tek çiftte, dört tek dümencili dört tekte muhteşem yarışlar çıkaracağız. Kadın-erkek 4 ya da 5 madalya bekliyoruz. Tarihimizde ilk kez şampiyonaya 9 ekiple katılacağız. Özellikle gençlerimiz çok umut vadediyor. Yaş ortalaması en düşük biziz. Gelecek için çok umut veren milli takımımız var."

Ertürk, şampiyona öncesi Avrupa Kürek Federasyonu temsilcileriyle de son toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şampiyona için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Ertürk, parkurun dünyada ilk üçte yer alacağını ifade etti.

Ertürk, Dünya Kürek Şampiyonası'nı da Meriç Nehri'nde düzenlemek istediklerini vurguladı.

İba: "Olimpik bir kürek parkuru oluşturuldu"

Organizasyonun heyet başkanı ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, şampiyona için Edirne'ye sporcular ve teknik heyetle birlikte 1000 kişilik kafilenin geldiğini söyledi.

Avrupa Kürek Federasyonu yetkililerinin de parkuru incelediğini anlatan İba, "Meriç Nehri'nde artık olimpik bir kürek parkuru oluşturuldu. Edirne bu anlamda şu ana kadar tam not aldı. Test yarışları, teknik işlemler yapılıyor. Seyirci alanları, sporcuların dinlenme ve yemek yiyeceği alana kadar hepsi bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Spor otoriteleriyle görüştüklerini ve bu anlamda şampiyonanın en yüksek katılımlı organizasyon olacağını aktaran İba, şöyle devam etti:

"'Hiçbir ülkenin bu kadar hazırlandığını görmedik, dediklerini kendilerinden işittim. Bu parkura gelip yarışacak insanlar ülkelerine döndüklerinde 'Türkiye' diye konuşacaklar. Hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımı ve imajıyla ilgili üzerimize düşenler var. Bize de bu görev düştü. Biz bu fitili ateşledik. Sporcuların ve teknik heyetlerin gümrüklerden geçişlerinden buraya gelişlerine, şehirdeki konaklamalarına kadar, 'Çok güzel ağırlandık, güvenli ve konforlu bir alandaydık' dedirtene kadar mücadelemizin devam etmesi lazım."

İba, dünyanın en büyük parkurlarından birinin Meriç Nehri'nde olduğunu ve uluslararası organizasyonların devam edeceğini kaydetti.

Meriç'te 10 kulvarın yer aldığını belirten İba, Avrupa'daki en büyük parkurun 6 kulvardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meriç Nehri'nde Kürek Şampiyonası - Son Dakika

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