Türkiye Las Vegas'ta Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 30 güreşçiyle temsil edilecek

Türkiye Las Vegas'ta Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 30 güreşçiyle temsil edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 12-18 Ekim'de Las Vegas'ta düzenlenecek ve yarın başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek; müsabakalar kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette yapılacak.
ABD'de düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak.
Las Vegas'ta 12-18 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şunlar:
Grekoromen
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Kazım Tikence
63 kilo: Servet Angi
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: İbrahim Özdemir
77 kilo: Cengizhan Dağ
82 kilo: İsmail Bereket
87 kilo: Alperen Berber
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Kadınlar
50 kilo: Zerda Demir
53 kilo: Şevval Çayır
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Sevim Akbaş
62 kilo: Gülsüm Bingöl
65 kilo: Ayşe Erkan
68 kilo: Elif Şevval Kurt
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Serbest stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Yusuf Tümer
70 kilo: Abdullah Toprak
74 kilo: Yasin Yeşil
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
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