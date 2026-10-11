Türkiye Las Vegas'ta Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 30 güreşçiyle temsil edilecek - Son Dakika
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Türkiye Las Vegas'ta Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 30 güreşçiyle temsil edilecek

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Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 12-18 Ekim'de Las Vegas'ta düzenlenecek ve yarın başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek; müsabakalar kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette yapılacak.

ABD'de düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak.

Las Vegas'ta 12-18 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şunlar:

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Kazım Tikence

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: İbrahim Özdemir

77 kilo: Cengizhan Dağ

82 kilo: İsmail Bereket

87 kilo: Alperen Berber

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar

50 kilo: Zerda Demir

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Gülsüm Bingöl

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Serbest stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Yusuf Tümer

70 kilo: Abdullah Toprak

74 kilo: Yasin Yeşil

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA
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