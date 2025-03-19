Türkiye - Macaristan: 16. Karşılaşma - Son Dakika
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Spor

Türkiye - Macaristan: 16. Karşılaşma

A Milli Takım, Macaristan ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Geçmişteki galibiyetler değerlendirildi.

19.03.2025 11:16
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

Son maç 1 sene önce

İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.

Resmi maçlarda galibiyet sayısı eşit

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

Macarlardan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Maçlar

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
22.03.2024BudapeşteÖzel0-1
18.11.2020BudapeşteUEFA Uluslar Ligi0-2
03.09.2020İstanbulUEFA Uluslar Ligi0-1
26.03.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
16.10.2012BudapeşteDünya Kupası Elemeleri1-3
12.09.2007İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-0
07.10.2006BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
06.09.1995İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
07.09.1994BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
05.09.1990BudapeşteÖzel1-4
16.03.1988BudapeşteÖzel0-1
04.04.1984İstanbulÖzel0-6
22.09.1982GyörÖzel0-5
29.04.1962BudapeşteÖzel1-2
19.02.1956İstanbulÖzel3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye - Macaristan: 16. Karşılaşma - Son Dakika

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