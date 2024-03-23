Türkiye, Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi. Macaristan'ın golünü Szoboszlai penaltıdan attı. Türkiye'nin beraberlik golüne yaklaştığı anlarda ise kaleci Gulacsi önemli kurtarışlar yaptı.

23.03.2024 00:57  Güncelleme: 01:01
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Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)

Macaristan: Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)

Gol: Dk. 48 Szoboszlai (Penaltıdan) (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 57 Samet Akaydın, İsmail Yüksek (Maç bittikten sonra), Dk. 86 Zsolt Nagy, Kleinheisler (Maç bittikten sonra) (Macaristan)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi.

46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-0

53. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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