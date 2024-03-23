Türkiye, Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi

A Milli Takım, Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı. Bu maç, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın ilk yenilgisi oldu. Milli takım, ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.