Türkiye, Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi

Stat: Puskas Arena
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)
Macaristan: Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)
Gol: Dk. 48 Szoboszlai (Penaltıdan) (Macaristan)
Sarı kartlar: Dk. 57 Samet Akaydın, İsmail Yüksek (Maç bittikten sonra), Dk. 86 Zsolt Nagy, Kleinheisler (Maç bittikten sonra) (Macaristan)
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi.
46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-0
53. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenildi - Son Dakika
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı. Bu maç, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın ilk yenilgisi oldu. Milli takım, ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
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