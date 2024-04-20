Türkiye Masa Tenisi Süper Lig 6. Etap Müsabakaları Van\'da Başladı

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 6. etap müsabakaları Van'da başladı.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda 2 gün sürecek müsabakalarda, 18 ilden 60 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Van'ın masa tenisi sporunda önemli bir yerde olduğunu belirtti.

Süper Lig'in bir ayağını Van'da düzenlendiklerini ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Hem şehir hem de tesis açısından önemli bir konumda olan Van, birçok kenti geçmiş durumda. Takımları terfi grupları şeklinde ikiye ayırdık. Şampiyonluk ve ligden düşme-kalma müsabakaları oynanıyor. Burada oynanan ligde düşme kalma müsabakaları son derece önemli. Pandemi ve depremde her alanda olduğu gibi spor alanı da sekteye uğradı. 11 ilimizde ciddi kulüplerimiz vardı ve bunlarından hepsi de depremden etkilendi. İyi sporcular takımlarından ayrılmak zorunda kaldı. Süper Lig'de 2 yabancı şartını 1'e indirdik. Amacımız yerli sporcularımızı değerlendirmekti ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Güçlü takımlar oluştu ve milli sporcularımız da iyi takımlara transfer oldu."

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise masa tenisi sporunu önemsediklerini söyledi.

Van'da ilk defa Süper Lig takımlarını ağırladıklarını dile getiren Özdemir, "Masa tenisi sporunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda Spor Van Projesi kapsamında tüm branşlara yer veriyoruz. Amacımız üst düzey müsabakalara ev sahipliği yapmak. Van'daki sporcuları diğer illerden gelen sporcularla bir araya getirmek istiyoruz. Bu çalışmalar kentimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Bugün büyük bir organizasyonu hep birlikte takip ettik. Bundan sonraki dönmelerde de büyük müsabakaları da buraya taşımaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan masa tenisi antrenörü Musa Duru da "Süper Lig adına Van'ın böyle bir organizasyon almasını önemsiyoruz. Takımımızla güzel bir ortamda mücadele ediyoruz. Buradan da güzel bir sonuç almayı düşüyoruz." dedi.

Milli sporcu Kenan Eren Kahraman da mücadelelerin heyecanlı geçtiğini söyledi.