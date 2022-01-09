Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabı ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor

Konya'daki Türkiye Masa Tenisi 2021-2022 Spor Toto sezonu Süper Lig 3. etabı, ikinci ve son gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalara 16 kadın ve 16 erkek takımından 200 sporcu katılıyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Seren, AA muhabirine, Süper Lig'in 3. etap karşılaşmalarının Konya'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

İlk gün karşılaşmaların heyecanla izlendiğini dile getiren Seren, "Dün salonumuz, önemli maçlara sahne oldu. Yaklaşık 200 sporcu ve Türkiye'nin en iyi 32 takımı buradaydı. Bu bizleri oldukça mutlu etti. Konya masa tenisi adına önemli günler yaşıyor." dedi.

Seren, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'e müsabakaların Konya'da oynanmasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da organizasyona önemli destekler verdiğini aktaran Seren, şunları kaydetti:

"Masa tenisinin Konya'daki geleceği için Selçuklu Belediyespor Kulübü değerli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların karşılığını da yavaş yavaş minikler ve küçükler kategorilerinde almaya başladık. Minikler ve küçükler kategorilerinde milli takıma sporcu vermeye başladık. Bizler de katkı sağlıyorsak ne mutlu."

Süper Lig 3. etap karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.