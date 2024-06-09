A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek

Spor

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

18. randevu

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

İlk maç 100 sene önce

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.??????

Milli takım en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında aldı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini yarınki rakibi Polonya karşısında yaşadı.

İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.

Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.

Türkiye ve Polonya arasındaki maçlar

Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 27.10.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1 23.09.1992 Poznan Dünya Kupası Elemeleri 0-1 17.04.1991 Varşova Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3 14.11.1990 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1 11.12.1985 Adana Özel 1-1 26.09.1984 Slupsk Özel 0-2 05.12.1971 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 22.09.1971 Krakow Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-5 30.04.1969 Ankara Özel 1-3 24.04.1968 Chorzow Özel 0-8 27.09.1964 İstanbul Özel 2-3 22.09.1963 Poznan Özel 0-0 19.05.1957 Varşova Özel 1-0 16.11.1956 İstanbul Özel 1-1 12.09.1926 Varşova Özel 1-6 02.10.1925 İstanbul Özel 1-2 29.06.1924 Lodz Özel 0-2 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA