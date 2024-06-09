A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 17 müsabakada 3 galibiyet elde ederken, Polonya ise 11 kez galip geldi. İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi. Türkiye'nin en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında yaşadığı maçta 8-0 mağlup ayrıldı.

09.06.2024 11:03
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A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

18. randevu

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

İlk maç 100 sene önce

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.??????

Milli takım en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında aldı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini yarınki rakibi Polonya karşısında yaşadı.

İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.

Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.

Türkiye ve Polonya arasındaki maçlar

Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
27.10.1993İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
23.09.1992PoznanDünya Kupası Elemeleri0-1
17.04.1991VarşovaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
14.11.1990İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-1
11.12.1985AdanaÖzel1-1
26.09.1984SlupskÖzel0-2
05.12.1971İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
22.09.1971KrakowAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-5
30.04.1969AnkaraÖzel1-3
24.04.1968ChorzowÖzel0-8
27.09.1964İstanbulÖzel2-3
22.09.1963PoznanÖzel0-0
19.05.1957VarşovaÖzel1-0
16.11.1956İstanbulÖzel1-1
12.09.1926VarşovaÖzel1-6
02.10.1925İstanbulÖzel1-2
29.06.1924LodzÖzel0-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA

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