Türkiye Milli Takımı, Satranç Olimpiyatı'na katılacak sporcularını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Milli Takımı, Satranç Olimpiyatı'na katılacak sporcularını açıkladı

Türkiye Satranç Federasyonu, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 45. Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirledi. Erkeklerde Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal ve Emre Can, kadınlarda ise Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın ve Hayale İsgenderova milli takımı temsil edecek.

01.08.2024 17:03
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45. Satranç Olimpiyatı'na katılacak Türkiye Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 10-23 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

Olimpiyatta Türkiye adına hamle yapacak sporcular, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştıkları puanların yanı sıra son bir yıldaki sportif değerlendirmeler, hazırlık kamplarında yer alma, federasyonun görevlendirdiği turnuvalara katılım gibi kriterlerle belirlendi.

Bu doğrultuda Türkiye'yi, erkeklerde büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil edecek.

Kadın milli takımı ise uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık, kadın büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşacak.

Kaynak: AA

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