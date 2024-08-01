Türkiye Milli Takımı, Satranç Olimpiyatı'na katılacak sporcularını açıkladı

Spor

45. Satranç Olimpiyatı'na katılacak Türkiye Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 10-23 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

Olimpiyatta Türkiye adına hamle yapacak sporcular, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştıkları puanların yanı sıra son bir yıldaki sportif değerlendirmeler, hazırlık kamplarında yer alma, federasyonun görevlendirdiği turnuvalara katılım gibi kriterlerle belirlendi.

Bu doğrultuda Türkiye'yi, erkeklerde büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil edecek.

Kadın milli takımı ise uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık, kadın büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşacak.