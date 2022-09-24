Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'nın Kepez ilçesinde antrenman ve sıralama turları ile başladı.
Kepez Belediyesince, Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 81 yarışmacı katıldı.
Süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar sınıfındaki organizasyon, yarın gerçekleştirilecek ana yarışlarla sona erecek.
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