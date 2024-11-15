Türkiye Muaythai Takımı Avrupa\'da 2. Oldu

Türk sporcular, Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla madalya sıralamasında 2. oldu.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye Milli Muaythai Takımı, Ukrayna'nın (6 altın, 1 gümüş, 3 bronz) arkasında madalya sıralamasında 2'nciliği elde etti.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın: Gülistan Turan (kadınlar 51 kilo), ?Ezgi Keleş (kadınlar 57 kilo), Halime Eke (kadınlar 67 kilo), Sercan Koç (erkekler 63 kilo), Umut Eryılmaz (erkekler +91 kilo)
Gümüş: Zeynep Nur Eski (kadınlar 48 kilo), Büşra Beyazbal (kadınlar 75 kilo), ?Seyit Ali Arıcı (erkekler 54 kilo), Mehmet Ali Meriç (erkekler 75 kilo), Osman Furkan Karakaya (erkekler 91 kilo)
Bronz: Nefise Atalay (kadınlar 54 kilo), ?Kübra Kocakuş (kadınlar 60 kilo), ?Abdüssamet Uğurlu (erkekler 57 kilo), Tunahan Atar (erkekler 67 kilo)
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