Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri\'nde üçüncü oldu

Türkiye NBA2K Milli Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) düzenlediği FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'ni dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Milli takımda oyun kurucu olarak yer alan Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Eren Demirtaş, Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu, hedeflerinin dünya birincisi olmak olduğunu söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) İsveç'te düzenlediği FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde mücadele eden Türkiye NBA2K Milli Takımı, üçüncülük maçında Filipinler'i mağlup ederek bronz madalya kazandı. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş da Türkiye NBA2K Milli Takımı'nda oyun kurucu olarak yer alıyor. eFIBA Sezon 2'de altı hafta boyunca yarışan NBA2K Milli Takımı, 2023 eFIBA Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri ve sezon sonu müsabakalarını 17 galibiyet, 1 mağlubiyet ile noktalayarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Portekiz'i yenerek finale yükselen 6 kişilik takım, Fransa'ya karşı galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. İsveç'in Jönköping kentinde düzenlenen eFIBA Dünya Finalleri'ne katılma hakkı kazanan milliler, yarı finale kadar yükselerek üçüncülük maçında Filipinler'i yendi ve eFIBA Season 2 Dünya Finalleri'ni 3'üncü olarak tamamladı. Dünya Şampiyonu ise finalde Fransa'yı mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Bir sonraki turnuvada hedef dünya birinciliği

2020 yılından itibaren Türkiye NBA2K Milli Takımı'nda yer alan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, turnuvada üstün başarı gösterdi. Oyun kurucu yani 1 numara olarak turnuvanın ilk 5 oyun kurucusu arasına giren Demirtaş, turnuvayı 6 maçta 88 sayı, 64 asistlik performansla tamamladı. Dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Demirtaş, "Ülkemi en üst seviyede temsil ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Hedefimiz, finalde ABD milli takımına karşı sonuna kadar mücadele etmekti çünkü kazanabileceğimizi biliyorduk. Ancak işler hayal ettiğimiz gibi gitmedi ve Avrupa'da her zaman galip geldiğimiz Fransa Milli takımına bu sefer kaybettik ve dünya üçüncüsü olduk. Hatalarımızdan ders çıkartıp bir sonraki turnuvada dünya şampiyonluğu için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İZMİR