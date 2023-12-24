 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde üçüncü oldu

Türkiye NBA2K Milli Takımı, FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Oyun kurucu Eren Demirtaş, Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu ve hedeflerinin dünya birincisi olmak olduğunu söyledi.

Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri\'nde üçüncü oldu
24.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Türkiye NBA2K Milli Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) düzenlediği FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'ni dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Milli takımda oyun kurucu olarak yer alan Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Eren Demirtaş, Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu, hedeflerinin dünya birincisi olmak olduğunu söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) İsveç'te düzenlediği FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde mücadele eden Türkiye NBA2K Milli Takımı, üçüncülük maçında Filipinler'i mağlup ederek bronz madalya kazandı. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş da Türkiye NBA2K Milli Takımı'nda oyun kurucu olarak yer alıyor. eFIBA Sezon 2'de altı hafta boyunca yarışan NBA2K Milli Takımı, 2023 eFIBA Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri ve sezon sonu müsabakalarını 17 galibiyet, 1 mağlubiyet ile noktalayarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Portekiz'i yenerek finale yükselen 6 kişilik takım, Fransa'ya karşı galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. İsveç'in Jönköping kentinde düzenlenen eFIBA Dünya Finalleri'ne katılma hakkı kazanan milliler, yarı finale kadar yükselerek üçüncülük maçında Filipinler'i yendi ve eFIBA Season 2 Dünya Finalleri'ni 3'üncü olarak tamamladı. Dünya Şampiyonu ise finalde Fransa'yı mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Bir sonraki turnuvada hedef dünya birinciliği

2020 yılından itibaren Türkiye NBA2K Milli Takımı'nda yer alan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, turnuvada üstün başarı gösterdi. Oyun kurucu yani 1 numara olarak turnuvanın ilk 5 oyun kurucusu arasına giren Demirtaş, turnuvayı 6 maçta 88 sayı, 64 asistlik performansla tamamladı. Dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Demirtaş, "Ülkemi en üst seviyede temsil ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Hedefimiz, finalde ABD milli takımına karşı sonuna kadar mücadele etmekti çünkü kazanabileceğimizi biliyorduk. Ancak işler hayal ettiğimiz gibi gitmedi ve Avrupa'da her zaman galip geldiğimiz Fransa Milli takımına bu sefer kaybettik ve dünya üçüncüsü olduk. Hatalarımızdan ders çıkartıp bir sonraki turnuvada dünya şampiyonluğu için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Dünya, Uluslararası, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye NBA2K Milli Takımı FIBA E-Sports Sezon 2 Dünya Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement