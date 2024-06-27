Türkiye'nin Çekya maçını dev ekranlardan izleyen vatandaşlar coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Çekya maçını dev ekranlardan izleyen vatandaşlar coşkuyla kutladı

Türkiye\'nin Çekya maçını dev ekranlardan izleyen vatandaşlar coşkuyla kutladı

Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Kocaali Belediyesi ve Düzce Belediyesi de sahilde ve parklarda kurdukları ekranlarla vatandaşların maç heyecanını yaşamasını sağladı. Türkiye'nin son dakikalarda elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı.

27.06.2024 00:49
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Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Millet Bahçesi'nde eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünde Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kocaali Belediyesi de sahilde kurduğu ekranla ilçe sakinlerinin milli maç heyecanını yaşamasını sağladı.

Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Düzce Belediyesi ise Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de ekranlar kurdu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, çekişmeli anlara sahne olan maçı izledi.

Türkiye'nin son dakikalarında 2-1 üstünlük sağladığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla taraftarlar kutlama yaptı.

Kaynak: AA

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