Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyi düellocusu belli oluyor. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q'nun play-off turunda Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can isimlerini Türkiye Finali'ne yazdırdı. Bu 4 düellocu 19 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Finali'nde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele verecek. Büyük final Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'na kurulacak özel alanda gerçekleşecek. Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. - İSTANBUL