Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

17.08.2022 12:05
Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

Türkiye'nin en iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final zamanı geldi.

Türkiye'nin en iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final zamanı geldi. Play-off turunda hünerlerini sergileyen düelloculardan Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can; finalde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyi düellocusu belli oluyor. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q'nun play-off turunda Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can isimlerini Türkiye Finali'ne yazdırdı. Bu 4 düellocu 19 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Finali'nde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele verecek. Büyük final Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'na kurulacak özel alanda gerçekleşecek. Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. - İSTANBUL

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Emniyetten 'Narkoterör'le mücadele' vurgusu Açıklaması Emniyetten 'Narkoterör'le mücadele' vurgusu Açıklaması Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor
Kaynak: İHA

League Of Legends, Redbull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor - Son Dakika
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