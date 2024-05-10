Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne - Son Dakika
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Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne

Hatay\'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne

Hatay'da asrın felaketinden bu yana 25 yaşındaki evladı Batuhan Güleç'ten haber alamayan Sema Güleç, bu yıl Anneler Günü'nü evladı olmadan geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş ve çok sayıda vatandaştan depremden sonra haber alınamamıştı. Asrın felaketinin üzerinden 16 aydan fazla süre geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi bekleyen vatandaşların da umutlu bekleyişi devam ediyor. Bu insanlardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç.

10.05.2024 09:55
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Hatay'da asrın felaketinden bu yana 25 yaşındaki evladı Batuhan Güleç'ten haber alamayan Sema Güleç, bu yıl Anneler Günü'nü evladı olmadan geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş ve çok sayıda vatandaştan depremden sonra haber alınamamıştı. Asrın felaketinin üzerinden 16 aydan fazla süre geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi bekleyen vatandaşların da umutlu bekleyişi devam ediyor. Bu insanlardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç. Acılı anne mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan'dan aylardır haber alamıyor. Depreme İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan, asrın felaketinin ardından adeta yok oldu. Acılı anne Sema Güleç, evladından gelecek haberi aylardır umut içerisinde bekliyor.

"Deprem anında evden dışarıya çıktık, zaten ilk önce oğlum aklıma geldi"
Evladının yaşadığı binaya depremden 20 dakika sonra gittiğini dile getiren 53 yaşındaki Sema Güleç, oğlu Batuhan'ı nüfustan düşürmek istemediğini belirterek "6 Şubat depreminden sonra oğlum Mustafa Batuhan Güleç'e hiçbir şekilde ulaşamadım, oğlumu arıyorum. Deprem günü oğlum iş yerinin üzerindeki yine diğer evimizde kalıyordu, tekti. Ben de buradaydım, kendi diğer evdeydi. Deprem anında evden dışarıya çıktık, zaten ilk önce oğlum aklıma geldi. Dedim Batuhan'ın yanına gidelim, kızımla, damadımla birlikte o tarafa gittik ve binanın yıkıldığını gördük. Bina yıkıldıktan 20 dakika sonra ordaydım. Depremin ardından ben çok kaygılandım, araştırma yaptım daha bir şey çıkmadı, yani nüfustan düşürme olayı olmadı. Fakat bu kimilerinde miras konusu oluyor bazı işlemlerden dolayı isteğe karşı isteğe karşılıklı düşürülüyormuş nüfustan onu öğrenince biraz rahatladım. Ben daha evladımı arıyorum. Ben oğluma nüfustan düşürme ya da gaiplik verilmesini istemiyorum. Daha arıyorum, yani vefat ettiyse bana mezarını versinler. Yoksa ben kabul etmiyorum, nüfustan düşürmeyi, gaiplik verilmesini onu asla kabul etmiyorum" dedi.
"Batuhan olsaydı gelirdi, öperdi hediyesini verirdi"
Anneler Günü yaklaştıkça içini burukluk kapladığını dile getiren Sema Güleç, "Anneler Günü yaklaştıkça benim içimi bir burukluk kaplıyor. Benim diğer çocuklarım var ama hiçbiri birinin yerini tutmuyor. Hepsi ayrı ayrı Batuhan olsaydı gelirdi, öperdi hediyesini verirdi. Beraber geçirirdik, gerçekten Anneler Günü'nün yaklaşmasını istemiyorum. Oğlum yanımda olmadığı için artık Anneler Günü'nün gelmesini istemiyorum. Oğlum olmadığı için çok zor bir durum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne - Son Dakika

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