Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor

Politika

Taraftar ona, o taraftara isyan etti

Vatandaşa "Neden oy vermediniz?" diye soruldu, yanıtlar oldukça çarpıcı

Siyasette "Yumuşama" rüzgarları eserken siyasiler arasında da görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 7 Mayıs'ta TBMM'de bir araya gelmişti. Görüşme sonrası iki lider açıklama yapmadı ancak parti kaynaklarına göre tarafların buluşması gayet olumlu geçti.

11 GÜN SONRA YENİDEN BULUŞUYORLAR

Bu görüşmenin ardından Cumhur İttifakı ortakları arasında yeni bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya gelecek. 11 gün aradan sonra yapılacak görüşmenin adresi ise Beştepe olacak.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

İki liderin görüşmesinde kritik başlıklar ele alınacak. Genel ekonomik durum, terörle mücadele, yeni anayasa süreci gibi meselelerin konuşulması bekleniyor. Enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün yükseltilmesi için özellikle dar gelirli ve emekliler bağlamında atılabilecek yeni adımlar ne olacağı sorusuna da cevap aranması bekleniyor.

SON OLARAK 29 NİSAN'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

29 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Seçim sonrası gerçekleşen ilk görüşme 45 dakika sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını ve sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. Gazze'deki son durumu ele aldı. İkilinin seçimlerden önceki son görüşmesi 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.



